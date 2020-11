Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichendiebstahl

Schönenberg-KübelbergSchönenberg-Kübelberg (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 06.11.2020 ab 15:00 Uhr bis Dienstag, 10.11.2020 bis 06:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz der Mini-Tec-Allee in Schönenberg-Kübelberg zu einem Kennzeichendiebstahl. Bislang unbekannte/r Täter entwendete hierbei das KfZ-Kennzeichen eines Tief-laders. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de richten. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell