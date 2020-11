Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe kehren zum Tatort zurück

JettenbachJettenbach (ots)

Ein altes Damenrad und ein "noch älteres" Holzspeichenrad sind aus einer unverschlossenen Scheune gestohlen worden. Die Langfinger waren von Montag auf Dienstag in dem Gebäude in der Kirchstraße. Die Geschädigten hatten den Diebstahl bemerkt und hierauf die Zugangstür verschlossen. In der Nacht zum Mittwoch wurde kurz vor Mitternacht die Hauseigentümerin durch laute Geräusche geweckt. Mit Fußtritten wurde vergeblich versucht die Scheunentür zu öffnen. Somit hatte sich die Sicherung der Tür rentiert. Der erneute Besucher verzog sich unverrichteter Dinge. Der Schaden vom Tag zuvor wird auf 80 Euro geschätzt. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit den beiden ungebetenen "Besuchen" stehen könnten, bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell