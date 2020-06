Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 10.06.2020, 07:55 Uhr bis 13:30 Uhr

Am Mittwoch, den 10. Juni, stellte ein 31jähriger Einbecker sein schwarz weißes Mountainbike der Marke Focus um 07:55 Uhr verschlossen auf dem Bahnhofsparkplatz in Einbeck ab. Als er gegen 13:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang noch unbekannter Täter sein Fahrrad entwendet hatte. Der Wert des Fahrrades wird vom Geschädigten mit ca. 200,- Euro angegeben. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell