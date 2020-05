Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Knielingen - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Bargeld, der gesamte Schmuck und Elekronikartikel sind bei einem Wohnungseinbruch am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 20.45 Uhr in der Maxauer Straße in Karlsruhe-Knielingen gestohlen worden.

Unbekannte Täter sind über die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses ins erste Obergeschoss gelangt und habe dort eine zugezogene, wohl aber nicht extra abgeschlossene Wohnungstür aufgehebelt. Im Inneren wurde bei der Suche nach Beute alles durchwühlt.

Eine Nachbarin sah am selben Nachmittag zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr einen nicht näher beschriebenen verdächtigen Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren an den dortigen Briefkästen vor dem Haupteingang. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell