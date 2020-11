Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallfluchtermittlungen

OdenbachOdenbach (ots)

Gegen einen am Straßenrand geparkten PKW ist am Donnerstagabend ein anderer Autofahrer gefahren. Nach eigenen Angaben hatte er den Unfall nicht bemerkt. Dennoch bearbeitet nun die Polizei eine Unfallflucht, da er nach dem Anstoß weiterfuhr beziehungsweise den Geschädigten nicht von dem Schadensfall informiert hatte. Wenn auch an dem geparkten Fahrzeug ein relativ geringer Schaden festzustellen war, deuten die abgeplatzten Plastikteile von der Stoßstange des Unfallverursachers auf einen "nicht gerade unbedeutenden Anstoß" hin. |pilek-AH

