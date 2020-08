Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl aus Garage

Hochwertiges Mountainbike gestohlen

In der Nacht von Samstag aus Sonntag (9. August 2020) drangen unbekannte Täter über die Tür auf der Rückseite in eine Garage auf der Straße Hebbenshof ein. Sie stahlen ein Mountainbike der Marke Focus, Model Black Forest, in den Farben Grau und Türkis. Das hochwertige Rad ist mit einem blauen SMP-Sattel, einer blaumetallic-farbenen Klingel und zwei Getränkehaltern ausgestattet. Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes oder zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

