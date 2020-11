Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Einfamilienhaus

WeselbergWeselberg (ots)

Unbekannte Täter brachen im Laufe des gestrigen Samstages in ein Einfamilienhaus in Weselberg ein. Dabei durchwühlten die Täter das gesamte Haus und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.Zeugen, die am Samstag zwischen 11:15 Uhr und 21:30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06331-5200 mit der Kriminalpolizei in Pirmasens in Verbindung zu setzen. piwfb

