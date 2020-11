POL-PDPS: Fundfahrrad

Polizeidirektion Pirmasens

Am Samstag, den 14.11.2020, um 09:11 Uhr wurde in der Gerichtenstraße, Pirmasens ein schwarz - grünes Mountain-Bike der Marke GIANT Terrago-S (Herrenfahrrad) aufgefunden. Da der Besitzer vor Ort nicht ermittelt werden konnte, wurde das Fahrrad sichergestellt. Der Besitzer des Fahrrades wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden. Eine Aushändigung des Fahrrades erfolgt nur mit einem entsprechenden Besitznachweis. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

