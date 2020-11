Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Rottweil) Auto fährt auf Lkw auf (19.11.2020)

A 81 / Sulz am NeckarA 81 / Sulz am Neckar (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am heutigen Donnerstag gegen 07.45 Uhr ein 28-jähriger Ford Fiesta-Fahrer auf den Lkw eines 29-Jährigen aufgefahren. Der Ford-Fahrer fuhr auf der dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 81 von Stuttgart kommend in Richtung Singen. Zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz am Neckar geriet er nachdem er auf das Heck aufgefahren war ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 28-Jährige blieb unverletzt, wurde mit dem Rettungswagen jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro, der Ford musste abgeschleppt werden.

