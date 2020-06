Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlange im Garten

Haßloch (ots)

Aus dem Neubaugebiet südlich der Rosenstraße in Haßloch meldete am Mittwoch, 24.06., um 13.30 Uhr ein Anwohner, dass sich eine Schlange in seinem Garten befinde. Bevor die Schlange im Gebüsch verschwand, konnte der Mitteiler noch ein Bild fertigen. Dieses reichte aus, um die Schlange als ungefährliche heimische Ringelnatter zu erkennen. Bei einer erfolgten Absuche konnte das Tier nicht aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell