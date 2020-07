Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Elektroschocker beschlagnahmt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Weil er ein verbotenes Elektroimpulsgerät mitführte, wurde ein polnischer Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Der 54-Jährige war am Mittwochmorgen mit seinem Pkw an der Autobahnanschlussstelle Görlitz kontrolliert worden. Während der Kontrolle entdeckten die Bundespolizisten in dem genutzten Skoda Roomster den Elektroschocker und beschlagnahmten diesen.

