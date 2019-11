Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ticker - Sicherheitskonferenz Kehl

Kehl (ots)

Schwerpunktaktionsprogramm in Kehl

Über 2100 Einsatzstunden in Form von Fuß- oder Radstreifen im Stadtgebiet Kehls, insbesondere an der Tram- Haltestelle, in Spielhallen und Diskotheken, wurden bislang im Jahr 2019 geleistet.

Außerdem wurden im Jahr 2019 in Kehl zwei Großkontrollen im Umfeld der Diskothekenszene durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei knapp 1500 Personen und über 600 Fahrzeuge kontrolliert. In 27 Fällen fuhren die Verkehrsteilnehmer ihren fahrbaren Untersatz unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Wegen dem illegalen Besitz von Drogen wurde bei 18 Personen eine Strafanzeige gefertigt. Außerdem gingen der Polizei 15 gesuchte Personen ins Netz. Über 30 Kontrollierte erhielten außerdem einen Platzverweis.

/ha

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell