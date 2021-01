Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verdacht des Tötungsdelikts in Breuna: 76-Jähriger in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 27.01.2021, um 11:40 Uhr und 16:33 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen):

Breuna (Landkreis Kassel):

Wie am gestrigen Tag berichtet, wurde der 76-jährige Mann aus Breuna, der tatverdächtig ist, für den gewaltsamen Tod seiner Ehefrau verantwortlich zu sein, am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen ihn an. Der 76-Jährige hat sich in der Vernehmung bei der Polizei nicht zur Tat geäußert.

Die 73-jährige Ehefrau des Tatverdächtigen war am gestrigen Morgen gegen 08:30 Uhr tot in dem gemeinsamen Haus in Breuna aufgefunden worden. Aufgrund der bisherigen Untersuchungen und Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass der 76-Jährige seine Frau mittels stumpfer Gewalt tötete. Entsprechende Verletzungen des Opfers, die diesen Verdacht bekräftigen, wurden augenscheinlich festgestellt. Ob diese todesursächlich waren, soll eine für den heutigen Tag anberaumte Obduktion klären.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Motiv der Tat dauern an.

