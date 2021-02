Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Pkw rollt gegen Metallgitter

Nachdem ein 28-jähriger Mazda-Lenker am Sonntag gegen 18.30 Uhr sein Fahrzeug in der Maiergasse abgestellt hatte, ohne es ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern, rollte der Pkw gegen ein Metallgitter, welches zur Absperrung im Zugringerweg der ansteigenden Maiergasse angebracht ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Abtsgmünd: Zu schnell unterwegs

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein 19-jähriger VW-Lenker am Sonntag gegen 16.40 Uhr auf der L 1073 in Fahrtrichtung Wilfingen auf regennasser Fahrbahn in einer Haarnadelkurve auf Höhe Wanderparkplatz Rottal ins Schleudern. Dabei streifte er mit dem Heck eine entgegenkommende 40-jährige Pkw-Lenkerin. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Aufgefahren

Am Sonntag hielt ein 35-jähriger VW-Lenker gegen 11.40 Uhr auf der linken Fahrbahn der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte bei Rotlicht an. Als die Ampel für die rechte Fahrbahn auf grün schaltete, fuhr er fälschlicherweise los und prallte auf den vor ihm stehenden Pkw einer 32-jährigen Renault-Lenkerin. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf der Daimlerstraße in Fahrtrichtung Siemensstraße überfuhr ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker zwischen Sonntagabend 23 Uhr und Montagmorgen 0.10 im Bereich des Kreisverkehrs mit der linken Fahrzeugseite gegen ein Verkehrszeichen und flüchtete anschließend. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw Nissan Rogue gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Rainau-Dalkingen: Gas mit Bremse verwechselt

Beim Einfahren aus einem Grundstück auf die Schlossstraße verwechselte eine 80-jährige VW-Lenkerin am Sonntag gegen 12 Uhr die Bremse mit dem Gas, beschleunigte dadurch stark, überfuhr ein Gartenbeet auf dem Grundstück, überquerte die Straße und prallte schließlich frontal gegen eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Mauer. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Waldstetten: Sportplatz beschädigt

Ein 18-jähriger Autofahrer drehte zusammen mit einem Kumpel am Sonntag gegen 17.15 Uhr Runden auf der Rasenfläche des Sportplatzes in der Brunnengasse. Dabei wurden die beiden vom Platzwart ertappt, der die Polizei verständigte. Dem 18-Jährigen droht nun neben der fälligen Schadensregulierung auch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

