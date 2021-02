Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen

Affalterbach: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Aalen (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Waiblingen wollte am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr in Waiblingen-Bittenfeld den Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der 31-Jährige dies bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und versuchte den Ordnungshütern zu entkommen. Auf einem Feldweg bei Affalterbach verlor er schließlich die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in einen Acker. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 31-Jährige wurde nach der Entnahme einer Blutprobe wieder auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Bei der Verfolgung des Mannes waren mehrere Streifen der Polizeipräsidien Aalen und Ludwigsburg eingesetzt.

