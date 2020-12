Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: An Silvester neigt sich auch für die Polizei Goslar ein außergewöhnliches Jahr dem Ende zu

GoslarGoslar (ots)

Auf den jetzt bevorstehenden "besonderen" Jahreswechsel ist die Polizei Goslar gut vorbereitet. Das bestehende Einsatzkonzept für die Silvesternacht baut auf den Erfahrungen der letzten Jahre auf und ist mit Blick auf die besondere Pandemie-Situation angepasst.

Auch an Silvester gilt es, das Infektions- und Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Das Augenmerk der polizeilichen Maßnahmen zum Jahreswechsel wird daher insbesondere auf die Einhaltung des Ansammlungsverbots sowie des Feuerwerkverbots gerichtet sein. Die Einsatzkräfte werden situationsangepasst agieren und, sofern notwendig, konsequent erforderliche Maßnahmen einleiten.

Petra Krischker, Leiterin der Polizeiinspektion Goslar: "Der vergleichsweise konstant niedrige Inzidenzwert im Landkreis Goslar zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region in der weit überwiegenden Anzahl nicht nur in der Öffentlichkeit die gesetzlichen Bestimmungen beachten, sondern auch die Bereitschaft zeigen, sich im privaten Bereich hinsichtlich der Kontakte einzuschränken und die Regeln zu beachten. Das macht es auch für meine Kolleginnen und Kollegen leichter.

Es verdient an dieser Stelle ein besonderes Lob und lässt aus unserer Sicht die berechtigte Hoffnung auf einen konfliktarmen und ruhigen Jahreswechsel zu.

Unser aller Wunsch ist es, im kommenden Jahr größtmögliche Normalität im täglichen Leben zu erreichen. Hier ist jeder von uns gefragt. Tragen Sie weiterhin zum Infektionsschutz bei und helfen Sie damit auch Ihren Mitmenschen und uns durch einen anderen, aber ebenso schönen Jahreswechsel. Bleiben oder werden Sie gesund!"

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339-125

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell