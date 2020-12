Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar

GoslarGoslar (ots)

Geldbörse entwendet

Eine 82-jährige Frau wurde am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, beim Einkauf in einem Drogeriemarkt "Am Fliegerhorst" bestohlen.

Die Seniorin hatte ihre Geldbörse nach dem Bezahlen auf dem Kassentisch abgelegt, um ihre Einkäufe einzupacken. Diese Situation nutzte eine bislang unbekannte Person mutmaßlich zum Diebstahl aus. In dem schwarzen ovalen Lederetui befand sich neben Bargeld auch die EC-Karte der Geschädigten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Einbruch in altes Forsthaus

Nach einem Einbruch in ein ehemaliges Forstamt im Bereich Torfhaus, nahm die Polizei am Dienstagabend drei junge Männer fest.

Ein Passant hatte gegen 20.00 Uhr in dem leerstehenden Objekt Taschenlampenlicht gesehen und daraufhin die Polizei verständigt, die wenig später drei 18- bis 20- jährige Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe zum Tatort stellte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter in das Objekt ein, nachdem sie mit einem Schraubendreher eine Tür aufgehebelt hatten. Einen im Haus aufgefundenen Waffentresor warfen sie aus einem Fenster nach draußen, wodurch der Tresor jedoch nicht beschädigt wurde. Als Diebesgut wird lediglich ein betagtes Laptop erbeutet.

Die drei mutmaßlichen Täter gaben an, zum Wandern im Wald gewesen zu sein, trugen jedoch bei herrschenden Minustemperaturen lediglich leichte Bekleidung. Sie wurden vorläufig festgenommen und müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339-125

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell