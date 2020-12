Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit Flucht auf der B 4 - Orstdurchfahrt Torfhaus

Am Sonntag, d. 27. Dezember 2020, gegen 21.30 Uhr, befuhren 3 Pkw hintreinander die B4 von Bad Harzburg aus gesehen in Richtung Braunlage. In der Ortsdurchfahrt von Torfhaus wendete der als Erster Fahrende seinen Pkw VW Golf abrupt und driftend, so dass die nachfolgenden Pkw BMW der Baureihe 1 und 3 stark abgebremst werden mussten. Während der unmittelbar hinter dem gewendenten Pkw fahrende 19 jährige Braunschweiger seinen 1er BMW noch bis zum Stehen abbremsen konnte, schaffte dies der dahinter fahrende 20 Jahre alte Braunschweiger nicht und fuhr mit seinem BMW 3er auf den vor ihm fahrenden BMW auf. An beiden BMW entstand ein geschätzter Schaden von mehreren tausend Euro. Der unvermittelt gewendete VW Golf, hatte nach Aussage der anderen Beteiligten keinen Kontakt zu den nachvollgenden Fahrzeugen. Obwohl er aufgrund seines Verhaltens ursächlich zu dem Verkehrsunfall beigetragen hatte, verließ der Fahrer des VW den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.Da das Kennzeichen des VW Golf zweifelsfrei abgelesen werden konnte wird eine Fahrerermittlung initiiert. Das Ergebnis steht noch aus. Alle Beteiligten gehören mit hoher Wahrscheinlichkeit der Tuning- und Drifterszene an, die bei einsetzendem Schneefall nicht erlaubte Schleuder- und Driftübungen auf Parkplätzen durchführen. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

