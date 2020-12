Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar von So., 27.12.2020

Wohnungsbrand:

In einer unbewohnten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wallstr. brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus, welches durch die Feuerwehr Goslar gelöscht werden konnte. Dabei ist niemand verletzt worden, der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß:

Am So., gg. 00:30 Uhr, befuhr ein 20jähriger Autofahrer aus Langelsheim die Langelsheimer Str. in Jerstedt. Vermutlich in Folge seines Alkohokonsums kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Pkw gegen eine Hauswand. Festgestellt wurde ein Atemalkoholwert von 1,59 Promille.

Ein weiterer Autofahrer wurde in der Peter-Henlein-Str. am Sa., 10 Uhr, kontrolliert. Bei dem 31 Jahre alten Mann aus Goslar wurde ein Atemalkoholwert von 1,76 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sturmschäden:

In der Kornstraße fielen in den Morgenstunden des Sonntag mehrere Dachziegel herab. Dabei beschädigten sie zwei geparkte Pkw. Personen wurden nicht verletzt. Zeitweise wurde die Kornstraße für Dachdeckerarbeiten gesperrt.

In der Gerhard-Weule-Str. wehte der Sturm einen leeren Lkw-Anhänger um. Auch hier wurden keine Personen verletzt.

Killig, PHK

