Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 26.12.2020

GoslarGoslar (ots)

Körperverletzung mit anschließender Trunkenheitsfahrt

38723 Seesen/Rhüden, 25.12.2020, 19.40 Uhr. Im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung, zwischen dem Beschuldigten aus Seesen und Opfer aus Rhüden, wurde das Opfer am Kragen gepackt und gegen seinen Pkw geschubst. Das Opfer soll während des Streits ein Messer in der Hand gehalten haben. Nach der Auseinandersetzung verliess das Opfer, fahrend in seinem Pkw, die Örtlichkeit, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Fahrer wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.(hei)

