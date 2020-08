PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis vom 14.08.2020

Hofheim (ots)

1. Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt, Bad Soden am Taunus, Amselweg/Sperberstraße, Donnerstag, 13.08.2020, gegen 14:50 Uhr,

(ka)Am Donnerstagnachmittag ist in Bad Soden ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Gegen 14:50 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrradfahrer den Amselweg in Richtung Kelkheimer Straße und übersah im Kreuzungsbereich des Amselwegs zur Sperberstraße einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Der 28-Jährige kollidierte mit dem Auto und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

2. Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt, Hattersheim am Main, Schulstraße, Donnerstag, 13.08.2020, gegen 21:20 Uhr,

(ka)Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in einem Kreuzungsbereich in Hattersheim am Main ist am Donnerstagabend eine 17-Jährige verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 19-jährige Fahrer eines Peugeot mit zwei weiteren Insassen gegen 21:20 Uhr die Schulstraße in Richtung Sindlingen, als eine 47-jährige Mini Cooper-Fahrerin in die Kreuzung der Schulstraße zur Dürerstraße einfuhr und den vorfahrtsberechtigten Peugeot übersah. Der Mini kollidierte daraufhin mit dessen hinterer rechter Fahrzeugseite. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die jugendliche Mitfahrerin im Peugeot verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

3. Schwere Verletzungen nach Sturz mit E-Scooter, Kriftel, Parkstraße, Donnerstag, 13.08.2020, gegen 22:40 Uhr,

(ka)Vermutlich alkoholbedingt kam am späten Donnerstagabend ein 17-Jähriger mit seinem E-Scooter in Kriftel zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Gegen 22:40 Uhr soll der Jugendliche mit dem Elektroroller die Parkstraße in Richtung des Freizeitparks in Kriftel befahren haben und vor dem Haupteingang des Schwimmbads gestürzt sein. Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte den jungen Mann anschließend in ein Krankenhaus, wo seine schweren Verletzungen behandelt wurden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis, weshalb nun gegen den 17-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt wird. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs bittet die Polizei in Hofheim mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 8, Bereich Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

