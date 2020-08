PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. Hundebesitzer nach Auseinandersetzung verletzt, Kriftel, Brunnenweg, Mittwoch, 12.08.2020, gg. 20:00 Uhr,

(ka)Am Mittwochabend ist ein Hundebesitzer in Kriftel verletzt worden, nachdem es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung und einem anschließenden Handgemenge mit bislang unbekannten Tätern gekommen war. Der 68-Jährige ging gegen 20:00 Uhr mit seinem Hund im Freizeitpark am Brunnenweg in Kriftel spazieren, als er auf eine Gruppe stieß, die ebenfalls einen Hund bei sich geführt haben soll. Der Geschädigte soll die Personen aufgrund eines mutmaßlich unrechtmäßig abgestellten Fahrzeugs zur Rede gestellt haben, weshalb sich im Folgenden ein verbaler Streit zwischen den Beteiligten ergab. Während des Streits seien die Hunde aufeinander losgegangen und durch die Streitparteien voneinander getrennt worden. Dabei stürzte der 68-Jährige und verletzte sich leicht. Nach Angaben des Geschädigten soll einer der Männer einen dunklen Teint besessen und ein helles Oberteil sowie eine Glatze gehabt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Trickdiebe in Friseurladen, Kelkheim, Breslauer Straße, Mittwoch, 12.08.2020, gg. 18:00 Uhr,

(ka)Zwei Trickdiebe haben am Mittwochabend Bargeld aus einem Friseurladen in Kelkheim gestohlen und sind anschließend unerkannt geflüchtet. Die beiden Täter betraten gegen 18:00 Uhr die Geschäftsräume in der Breslauer Straße und verwickelten die Ladenbesitzerin zunächst in ein Gespräch. Unter dem Vorwand einen Geldschein gewechselt zu bekommen, gelang nach derzeitigem Ermittlungsstand einer der Diebe in den Kassenbereich und konnte Bargeld aus der Kasse entwenden. Danach entfernten sich die beiden Täter in unbekannte Richtung. Den Angaben der Geschädigten zufolge handele es sich bei einer der Personen um einen ca. 185cm großen und etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann. Er soll einen dunklen Teint und eine schlanke Statur besessen haben. Gekleidet war der Täter mit einer grauen Anzugsjacke und einer dunklen Hose. Bei der zweiten Person soll es sich um eine ca. 165cm große und etwa 20 bis 25 Jahre alte Frau gehandelt haben. Sie soll ebenfalls einen dunklen Teint besessen und ein grünes Oberteil getragen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu den beiden Tätern unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Fahrrad und Wertsachen gestohlen, Schwalbach am Taunus, Mecklenburger Straße, Mittwoch, 12.08.2020, gg. 17:30 Uhr,

(ka)Das Fahrrad sowie diverse Wertgegenstände eines 56-Jährigen wurden am Mittwochabend in Schwalbach am Taunus durch unbekannte Täter vor einem Haus gestohlen. Während sich der Geschädigte in das Haus in der Mecklenburger Straße begeben hatte und dabei sein Fahrrad vor dem Haus stehen ließ, nutzten die Diebe die Situation und stahlen das Fahrrad des Mannes. Dabei entwendeten sie nicht nur das schwarze Pedelec der Marke "Stevens" im Gesamtwert von 2.500 Euro, sondern damit auch die zwei am Rad angebrachten Taschen mit diversen Wertgegenständen. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor, weshalb die Polizei mögliche Zeugen des Diebstahls bittet, Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu übermitteln.

4. Frau von Pkw gestreift und verletzt, Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Mittwoch, 12.08.2020, gg. 21:30 Uhr,

(ka)Eine junge Frau ist am Mittwochabend in Schwalbach am Taunus verletzt worden, als sie von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift wurde. Die 25-Jährige wollte gegen 21:30 Uhr die Tür ihres am Straßenrand der Berliner Straße geparkten Fahrzeugs öffnen, als ein 26-jähriger Fahrer eines Opel Corsa an ihr vorbeifuhr und sie touchierte. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der anschließend bei dem 26-jährigen Autofahrer durchgeführte vorläufige Atemalkoholtest ergab einen positiven Alkoholwert, weshalb die Polizei nun auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer gegen ihn eingeleitet hat. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

5. Sachbeschädigung mit anschließender Unfallflucht, Eschborn, Kronberger Straße, Mittwoch, 12.08.2020, gg. 12:00 Uhr,

(ka)Sachbeschädigungen am Grundstück hat ein Hausbesitzer in Eschborn nach einer Verkehrsunfallflucht zu beklagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand rangierte ein bislang unbekannter Autofahrer im Bereich der Kronberger Straße und befuhr dabei das Grundstück des 49-jährigen Hausbesitzers. Dabei beschädigte er die Bodenplatten der Auffahrt zur Garage sowie einen Randstein und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

6. Oldtimer von Anhänger gefallen, Hofheim am Taunus / Wallau, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 12.08.2020, gg. 16:40 Uhr,

(ka)Aufgrund einer augenscheinlich unzureichenden Sicherung eines Oldtimers, hat ein 58-jähriger Autofahrer die wertvolle Fracht von seinem Anhänger verloren. Der Mann befuhr mit seinem BMW und einem Anhänger gegen 16:40 Uhr die BAB 3 vom Autobahnkreuz Wiesbaden kommend in Richtung der Anschlussstelle Niedernhausen. Der Anhänger schaukelte sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf, da der Oldtimer mutmaßlich nicht ausreichend gesichert war und teilweise vom Anhänger fiel. Der 58-Jährige konnte noch rechtzeitig am Seitenstreifen anhalten. Personen wurden nicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von rund 21.000 Euro.

