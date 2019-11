Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191111.1 Kleinmeinsdorf: Motorradteile abgebaut - Zeugen gesucht

Kleinmeinsdorf (ots)

Bereits am Sonntag, den 27. Oktober, wurden Motorradteile entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

An dem besagten Tag musste ein 55-jähriger Motorradfahrer zwischen 11.00 und 14.00 Uhr mit seiner Harley Davidson - von Eutin kommend und in Richtung Plön fahrend - einem Parkplatz an der B76 kurz vor der Abfahrt Kleinmeinsdorf aufgrund einer Panne aufsuchen.

Da er ohne Handy unterwegs war, stellte er die Maschine auf dem Parkplatz ab und fuhr per Anhalter nach Hause. Von dort aus verständigte er den ADAC.

Dieser brachte ihn zu dem genannten Parkplatz. Dort stellten sie fest, dass die Sitzbank, zwei Seitenkoffer, ein Topcase, das Endrohr des Auspuffs und zwei Seitenabdeckungen fehlten.

Der Parkplatz ist aufgrund hoher Büsche nur sehr schlecht einsehbar.

Die ermittelnden Polizisten erhoffen jetzt Hinweise von Zeugen, denen dort zu dieser Zeit etwas zum Tatgeschehen aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich unter 04522-5005 142 bei der Polizei zu melden.

