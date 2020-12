POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Samstag, 26.12.2020

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl aus Transporter Heiligabend, 24.12.2020 / 25.12.2020, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 10.00 Uhr. 38667 Bad Harzburg, Amtswiese in Höhe Nr. 15 Bislang unbekannte Täter drangen auf unbekannte Weise in einen abgestellten Transporter Ford Transit ein und entwenden ein Navi, ein Mobiltelefon und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 170 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110

