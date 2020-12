Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der PI Goslar vom Freitag, 25.12.2020, 12:00 Uhr bis Sonntag 26.12.2020, 11:00 Uhr

GoslarGoslar (ots)

Versuchter Einbruch

Bereits in der Nacht vom 24.12.2020 auf den 25.12.2020 versuchten unbekannte Täter in ein Haus im Worthsatenwinkel einzubrechen. Zutritt zum Hausflur verschafften sie sich durch das Aufhebeln der Hauseingangstür. Die Täter ließen aus unbekannter Ursache von einem weiteren Vorgehen ab und entfernten sich ohne Diebesgut vom Tatort. Der Schaden an der Hauseingangstür wurde auf 50,-Euro geschätzt.

Küchenbrand

In der Wallstraße kam es am 26.12.2020 in den frühen Morgenstunden zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus. Hierbei wurden die Hausbewohner glücklicherweise nicht verletzt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte sich das Feuer nicht auf weitere Bereiche des Hauses ausbreiten. Die genaue Brandursache ist bis zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenssumme wurde auf 50.000 Euro geschätzt.

