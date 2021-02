Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein schwarzer VW Polo, welcher von Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 16 Uhr, in der Rombacher Straße, auf Höhe des dortigen Karl-Schneider-Studentenwohnheims geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 / 5240

Bopfingen: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 2500 Euro ereignete sich am Montag gegen 13.15 Uhr in der Ellwanger Straße. Ein 49-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr die Ellwanger Straße und wollte nach links auf die B290 einfahren. Nachdem er seine Geschwindigkeit verringerte fuhr der dahinterfahrende 53-jährige Opel-Fahrer aus Unachtsamkeit auf.

Bopfingen: Versuchter Kabeldiebstahl

Am Sonntag gegen 16:35 Uhr stellte ein 52-Jähriger seinen Audi Q5 auf einem Firmengelände in der Industriestraße neben einem Container ab. Anschließend stieg er in den Container, entnahm daraus Kupferkabelreste und verlud diese in seinen Kofferraum. Nachdem er von einem Sicherheitsdienst beobachtet und angesprochen wurde, lud er den größten Teil der Kabel wieder aus seinem Fahrzeug aus.

