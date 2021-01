Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen nach Kollision im Kreisverkehr gesucht

Achern (ots)

Nach der Kollision zweier Fahrzeuge im östlichen Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle Achern am Donnerstagnachmittag, sind die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf der Suche nach Zeugen. Gegen 15:45 Uhr war die Fahrerin eines schwarzen 3er-BMW von Achern kommend in Richtung Freistett auf dem äußeren der beiden Spuren im Kreisverkehr. Gleichzeitig befuhr die Lenkerin eines grauen VW Golf die innere Spur in gleicher Richtung. Als beide den Kreisverkehr verließen, kam es zum Zusammenstoß und einem Schaden von rund 3.000 Euro. Die Beamten aus Achern sind nun unter der Telefonnummer 07841 7066-0 auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell