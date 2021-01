Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verendet, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Am Freitag vor einer Woche (8. Januar) ist der Labrador Mischling einer 66 Jahre alten Besitzerin nach einem Spaziergang am Vortag verendet. Die festgestellten Symptome lassen die Vermutung zu, dass der Hund möglicherweise an einer Vergiftung gestorben sein könnte. Ob der Vierbeiner eventuell beim Gassi gehen im Bereich des Kreisschulzentrums einen Giftköder aufgenommen hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen von Beamten der Polizeihundeführerstaffel. Bislang konnte kein ausgelegter Köder vorgefunden werden. Die Ermittler hoffen in diesem Zusammenhang auf Hilfe aus der Bevölkerung und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer: 0781 21-4200 zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell