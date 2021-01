Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gescheiterter Einbruch

Bühl (ots)

Zwei Unbekannte versuchten offenbar in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag in ein Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sich die ungebetenen Besucher kurz nach 3:30 Uhr an der unverschlossenen Eingangstür zu schaffen gemacht haben. Nachdem sie diese mittels Werkzeug aufgehebelt hatten, begaben sie sich in den dortigen Fahrradkeller. Ein mutiger Bewohner folgte den Unbekannten. Als die Einbrecher ihren Verfolger bemerkten, ergriffen sie die Flucht und ließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro zurück. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen. /jt

