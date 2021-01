Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Zeugen gesucht nach Diebstahl von Messinstrumenten

Rastatt (ots)

Auf einer Baustelle in Niederbühl kam es in der Ringstraße zwischen 22 Uhr am Dienstag und 4 Uhr am Mittwoch zu einem Diebstahl von 7 sogenannten Tachymeter. Dabei handelt es sich um hellgraue Laser-Messinstrumente, welche auf der dortigen Baustelle eingesetzt wurden. Ein Tachymeter hat zirka die Maße 35 cm x 25 cm x 23 cm. Der Schaden beläuft sich hierbei auf eine sechsstellige Summe. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Gerätegeben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt zu melden.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell