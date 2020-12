POL-KA: (KA) Rheinstetten - Jugendlicher beschädigt zwei Fahrzeuge

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag zwei Autos in Rheinstetten beschädigt und damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche kurz nach Mitternacht in einer Gruppe von weiteren Jugendlichen zu Fuß in der Pfalzstraße unterwegs. Dabei beschädigte der Täter mindestens zwei Fahrzeuge. Zudem trat er gegen ein weiteres Auto, das hierbei jedoch nicht beschädigt wurde.

Ein Passant wurde auf das Geschehen aufmerksam und folgte der Gruppe bis zur Straßenbahnhaltestelle Römerstraße, wo er den Jugendlichen zur Rede stellte. Die Gruppe entfernte sich jedoch schließlich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei in Richtung Süden.

Der Zeuge beschreibt des Täter als 15-16 Jahre alt, etwa 180 cm groß mit kräftiger Statur und nordafrikanischem Aussehen. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn und dunkle Jeans. Zudem hatte er einen goldenen Ring an der Hand und sprach deutsch.

Mögliche weitere Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Jugendlichen geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

