POL-KA: (KA) Sulzfeld - Garage in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagabend in Sulzfeld eine Garage in Brand geraten. Das Feuer konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden, so dass niemand verletzt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer kurz vor 18:30 Uhr an einem in der Garage eines Anwesens in der Mühlbacher Straße gelagerten Kühlgeräts aus. Die Flammen griffen anschließend auf einen danebenstehenden Holzstapel über.

Der Eigentümer der Garage wurde daraufhin auf den Brand aufmerksam und begann eigenständig mit Löscharbeiten. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer schließlich endgültig, so dass ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden konnte und sich die entstandenen Schäden somit lediglich auf die Garage und der darin enthaltenen Gegenstände beschränkten.

Wie es zu dem Brand in der Garage kommen konnte, ist nun Gegenstand der vom Polizeiposten Sulzfeld geführten Ermittlungen.

