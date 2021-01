Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Von der Fahrbahn abgekommen

Baden-Baden (ots)

Ein alleinbeteiligter Unfall am Mittwochmittag endete mit einer Sperrung der Fahrbahn. Ein Daimler-Benz-Lenker befuhr kurz vor 11:30 Uhr die B3 in Fahrtrichtung Sinzheim, bis er in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Hierbei hob der 73-Jährige mit seinem Fahrzeug kurzzeitig ab und kam schlussendlich vertikal in einem Gebüsch zum Stehen. Der Daimler-Fahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. /jt

