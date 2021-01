Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Nach Unfall leicht verletzt

Renchen (ots)

Ein Unfall am Mittwochabend beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Ein 37-jähriger Opel-Lenker befuhr gegen 18 Uhr die Hauptstraße in südliche Richtung, bis er im Kreisel mit dem aus der Vogesenstraße kommenden 56-jährigen Volvo-Lenker kollidierte. Der 56-Jährige hat mutmaßlich die Vorfahrt des aus der Hauptstraße kommenden missachtet. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 37-Jährige leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell