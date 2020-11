Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rauchmelder verhindert Wohnungsbrand

BremerhavenBremerhaven (ots)

Um 21:41 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Lessingstrasse in Lehe alarmiert. In einer Wohnung hatten Gegenstände auf einem eingeschalteten Feuer gefangen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in der Wohnung. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch umsichtige Nachbarn bereits gelöscht werden, wodurch schlimmeres verhindert wurde. Zu Ursache und Schäden kann die Feuerwehr keine Auskunft geben, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 7 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

