Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW-Brand in der In der Spadener Straße

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstag, den 29.10.2020 um 11:13 Uhr wurde die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle alarmiert, dass ein Fahrzeug in der Spadener Straße brennt. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte ein Kleintransporter einer Gebäudesanierungsfirma im Bereich des Motorraumes. Das Fahrzeug stand in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude. Durch die Wärmebeaufschlagung auf das Gebäude, war die Wärmeverbunddämmung im Nahbereich des Brandes geschmolzen.

Der Brand wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Strahrohr gelöscht und eine Brandausbreitung verhindert werden. Um 12:10 Uhr war der Brand gelöscht. Zur Brandursache und Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden. Am Einsatz waren 8 Einsatzkräfte beteiligt.

