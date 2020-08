Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht

Lathen (ots)

Am Donnerstag gegen 07:30 Uhr, ereignete sich in Lathen an der Schießplatzrandstraße Ost ein Verkehrsunfall. Ein vermutlich grauer VW führte in der dortigen Rechtskurve ein Überholmanöver trotz Gegenverkehr durch, was zu einem Auffahrunfall zwischen einem weißen BMW und einem grauen Volvo im Gegenverkehr führte. Der VW Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Letztgenannter sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Haren 05932-72100 zu melden.

