Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Einbruch in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 11. Januar, bis Dienstag, 12. Januar 2021, in der Altstadt in Geschäftsräume eingedrungen sind, sucht die Polizei Zeugen. Die Einbrecher hebelten zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.45 Uhr, die Tür des Gebäudes an der Von-der-Recke-Straße auf und verschafften sich so Zutritt. Dort entwendeten sie Bargeld und Wertgegenstände. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden. Hinweise bitte telefonisch unter 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter -8240 (Kriminalwache).

