Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Nußbach, B 28 - Mehrere Beteiligte -Nachtragsmeldung-

Oberkirch (ots)

Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen auf der B 28 bei Nußbach haben die 40 Jahre alte Lenkerin des Mini und ein mitfahrendes Kind leichte Verletzungen davongetragen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die anderen Unfallbeteiligten blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, waren an dem mutmaßlichen Verursacherfahrzeug lediglich Sommerreifen aufgezogen. Neben dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung muss sich der 30 Jahre alte Audi-Lenker somit auch wegen dieses Verkehrsverstoßes verantworten. Der entstandene Sachschaden wird von den sachbearbeitenden Beamten des Polizeipostens Oberkrich auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Der im Gegenverkehr verunfallte Fahrer des VW Passat kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Für die Reparatur seines Wagens müssen etwa 7.000 Euro veranschlagt werden. Die B 28 in Richtung Kehl war kurz nach 10 Uhr wieder frei befahrbar.

/wo

Ursprüngliche Meldung vom Donnerstag, 14. Januar 2021 09:51 Uhr

POL-OG: Oberkirch, Nußbach, B 28 - Mehrere Beteiligte

Oberkirch Nach einem Unfall mit mehrere beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagmorgen auf der B 28 bei Nußbach sind aktuell Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes, der Feuerwehr Oberkirch-Nußbach sowie der Polizei vor Ort. Derzeit ist die B 28 von Oberkirch in Richtung Kehl gesperrt. In Fahrtrichtung Oberkirch ist eine Umfahrung über Nußbach möglich. Nach bisherigen Feststellungen wollte ein Audi-Fahrer kurz nach 8:30 Uhr von Nußbach in die B 28 einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines herannahenden Mini und stieß mit dem Kleinwagen zusammen. Durch die Kollision drehte sich der Mini um seine Achse und stieß mit einem ihm nachfolgenden Ford Transit zusammen. Ein in Richtung Oberkirch fahrender Lastwagen erkannte das Unfallgeschehen rechtzeitig und konnte anhalten. Ein ihm nachfolgender Lenker eines VW Passat verlor bei einer eingeleiteten Gefahrenbremsung die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr in der Folge eine dortige Verkehrsinsel und kam schließlich in einem Graben zum Stillstand. Über die Anzahl möglicher Verletzte liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Lenkerin des Mini und eine Mitfahrerin befinden sich derzeit zur Untersuchung einem Rettungswagen.

/wo

