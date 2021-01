Polizei Düren

POL-DN: Schnee, Cannabis und Amphetamine

JülichJülich (ots)

Beamtinnen der Polizeiwache Jülich fiel am Freitagvormittag ein Pkw auf, dessen Fahrer sich augenscheinlich nicht die Mühe gemacht hatte, vor Fahrtantritt Schnee und Eis von den Scheiben zu entfernen. Die Weiterfahrt wurde ihm jedoch aus anderen Gründen untersagt.

Schnee auf der kompletten Heckscheibe, der gesamten Fahrerseite sowie auf einem Außenspiegel - was für ein parkendes Fahrzeug vollkommen in Ordnung ist, gilt nicht auch für ein fahrendes! So staunten Polizistinnen am Freitagvormittag nicht schlecht, als ein solch zugeschneites Auto vor ihnen die Linnicher Straße in Jülich befuhr. Als der Fahrer auf einem Parkplatz anhielt, wollten die Beamtinnen ihn auf die Sichtbeeinträchtigung hinweisen, stellten bei dem Gespräch allerdings schnell fest, dass der 37-jährige Mann aus Geilenkirchen offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht, denn er zeigte den Konsum von Amphetaminen und Cannabisprodukten an.

Für den 37-Jährigen war die Fahrt sodann beendet, ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

