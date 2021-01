Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Arbeitsunfall

Renchen (ots)

Bei einer Firma in der Eisenbahnstraße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Arbeitsunfall. Als ein Kran Holzspanpaletten aus zirka drei Meter Höhe abladen wollte, lösten sich hierbei einige Platten und trafen eine der Mitarbeiter am Schienbein. Dieser wurde schließlich mit leichten Verletzungen in das Klinikum nach Achern verbracht. /nb

