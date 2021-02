Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Brand in Heizungsanlage durch technischen Defekt - Pkw-Lenkerin fährt Fußgänger über Fuß - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen-Forst: Unfall beim Überholen

Nach dem Linksabbiegen von der L 1080 auf die K 3284 in Richtung Aalen-Rauental wollte ein 22-jähriger BMW-Lenker am Dienstag gegen 14.40 Uhr zwei vorausfahrende Fahrzeuge trotz durchgezogener Linie überholen. Während er sich im Überholvorgang befand, scherte der vor ihm fahrende 28-jährige VW-Lenker ebenfalls zum Überholen aus, so dass es zur Kollision kam. Nach dem seitlichen Aufprall wich der BMW-Lenker nach links aus, wo er mit dem linken Vorderrad gegen den Randstein sowie gegen die Metallplatte einer Abflussöffnung stieß. Dadurch wurde sein linker Reifen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Die Polizei in Aalen bittet den vorausfahrenden Lenker eines roten Citroen C1, der zur Unfallzeit von der L 1080 aus Richtung Dewangen kommend nach links auf die K 3284 in Richtung Aalen-Rauental fuhr, sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

Aalen-Unterkochen: Pkw-Lenkerin fährt Fußgänger über Fuß

Am Dienstag wollte ein 27-jähriger Fußgänger gegen 11.30 Uhr zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder die Aalener Straße auf Höhe eines dortigen Autohändlers bzw. in der Nähe einer Tankstelle überqueren. Dabei fuhr eine unbekannte Fahrzeuglenkerin ihm über den rechten Fuß. Die Pkw-Lenkerin fuhr weiter, kehrte dann zur Unfallstelle zurück und echauffierte sich darüber, wie der Geschädigte die Straße überqueren konnte. Als diese bemerkte, dass er die Polizei hinzuziehen wolle, entfernte sie sich erneut von der Unfallstelle. Bei der Fahrzeuglenkerin, die mit einem dunkelgrauen Toyota unterwegs gewesen sein soll, handelt es sich um eine ca. 30-35 Jahre alte Frau, die ca. 170 cm groß war und mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Lederjacke bekleidet war. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Leitplanke touchiert

Auf der B 290 kam eine 34-jährige Hyundai-Lenkerin am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr zwischen Ellwangen und Dietrichsweiler alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, wo sie mit einer Leitplanke auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite kollidierte. An ihrem Pkw entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Kirchheim/Ries: Brand in Heizungsanlage durch technischen Defekt

Im separat angebauten Heizraum eines landwirtschaftlichen Anwesens in Jagstheim kam es am Dienstag gegen 15.10 Uhr, in einer mit Hackschnitzeln betriebenen Heizungsanlage aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand. Der Eigentümer war durch Brandgeruch aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr verständigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an der Heizungsanlage wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Gebäudeschaden entstand keiner. Die Freiwilligen Feuerwehren Bopfingen und Kirchheim waren mit 15 Mann im Einsatz.

Rosenberg: Pkw-Lenkerin kollidiert mit Lkw

Beim Befahren der Haller Straße in Richtung Ellwangen geriet eine 37-jährige Opel-Lenkerin am Dienstag gegen 8.40 Uhr aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw-Lenker kollidierte. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Fahrzeuglenkerin prallte am Dienstagvormittag gegen 8 Uhr im Seelenbachweg beim Ausparken gegen einen geparkten VW. Nachdem sie den Schaden begutachtet hatte, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise auf die Frau, die ca. 25-30 Jahre alt gewesen sein soll und einen PKW mit GD-Kennzeichen fuhr, bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/358-0

Aalen: PKW streift Fußgängerin

Am Dienstag um 20:45 Uhr lief eine 44-Jährige Fußgängerin auf der linken Seite der Charlottenstraße bergaufwärts. Hier kam der Fußgängerin ein PKW entgegen, welcher zuvor den Saumweg, aus Richtung Rötenbergstraße kommend befuhr und dann nach rechts auf die Charlottenstraße abbog. Hier streifte der PKW die Fußgängerin, so dass diese im Hüftbereich leicht verletzt wurde. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fußgängerin begab sich anschließend nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Die Polizei Aalen sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07361 / 5240 zu melden.

