Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 in Höhe Bielefeld schwer verletzt

BielefeldBielefeld (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gg. 19:10 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld-Ost. Die 29-jährige VW Golf Fahrerin aus Gummersbach stand aufgrund eines vorausgegangenen Verkehrsunfalles mit Warnblinkanlage als drittes Fahrzeug im Rückstauf auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 2. Ein 23-jähriger polnischer Fahrer eines Kleintransporters befuhr den mittleren Fahrstreifen und wechselte unmittelbar vor dem Stauende auf den rechten Fahrstreifen. Dort kam es zur Kollision mit dem Pkw der 29-jährigen. Der Kleintransporter wurde von diesem Pkw abgewiesen und beschädigte die vor dem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen stehenden zwei Pkw. Durch die Kollision wurde die 29-jährige schwer verletzt. Am Unfallort erfolgte die Erstversorgung durch einen Notarzt. Sie konnte mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000,00 Euro. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten wurden der mittlere und der rechte Fahrstreifen der Bundesautobahn in Richtung Dortmund gesperrt. Es entstand ein Rückstau von bis zu 2 Kilometern.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell