Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin wird bei einem Verkehrsunfall in Bielefeld Schildesche schwer verletzt

BielefeldBielefeld (ots)

Die 39-jährige Radfahrerin aus Bielefeld befuhr gg. 20:15 Uhr den rechtsseitigen Radweg der Apfelstraße in Richtung Sudbrackstraße, von der Jöllenbecker Straße kommend. Der 35-jährige Seat Fahrer aus Minden befuhr die Apfelstraße in gleicher Richtung. In Höhe des Rewe Marktes beabsichtigte der Pkw Fahrer nach rechts auf den Parkplatz abzubiegen. Dabei beachtete der Pkw Fahrer nicht den Vorrang der Radfahrerin. Auf dem Radweg kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie trug einen Helm. Nach Erstversorgung am Unfallort erfolgte der Transport in ein Bielefelder Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700,00 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell