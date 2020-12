Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit einer verletzten Person, zwei schwer beschädigte Fahrzeuge

BielefeldBielefeld (ots)

Ku / Bünde, BAB A30, Richtungsfahrbahn Bad Oeynhausen-Hannover Am Freitag, 18.12.2020, gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der A30 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Unfall durch den Fahrer eines VW-Transporters aus den Niederlanden verursacht. Kurz nach der Anschlussstelle Bünde fuhr dieses Fahrzeug, welches von einem 52jährigen Polen geführt wurde, auf den Peugeot einer 42jährigen Frau aus Bünde auf. Der PKW stieß hierdurch bedingt gegen die Betonschutzwand und kam dann auf dem rechten Fahrstreifen zu stehen. Die Fahrzeugführerin aus Bünde wurde leicht verletzt. Sie wurde zur Abklärung zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Ermitlungen zur konkreten Unfallursache dauern an. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Nach kurzzeitiger Sperrung wurde der Verkehr dann einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Bedingt durch relativ starkes Verkehrsaufkommen staute sich der Verkehr in der Spitze auf einer Länge von vier Kilometern. Die Beamten der Autobahnpolizei Bielefeld wurden bei der Unfallaufnahme und der Stauabsicherung von der Autobahnpolizei Osnabrück unterstützt. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die Fahrbahn Richtung Bad Oeynhausen wurde gegen 20:00 Uhr wieder frei gegeben.

