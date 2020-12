Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb betrinkt sich am Tatort

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagnachmittag, 17.12.2020, stellten Ladendetektive in einem Warenhaus einen stark alkoholisierten Dieb und alarmierten die Polizei. Der Täter, ein 42-jähriger Mann, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in einem Geschäft in der Bahnhofsstraße ein betrunkener Ladendieb auf frischer Tat ertappt wurde. Der Dieb, ein Mann aus Heidesheim am Rhein, hatte eine Flasche Wasser aus der Auslage getrunken, die leere Flasche anschließend mit Whisky befüllt und begonnen diese auszutrinken.

Der Heidesheimer verhielt sich den Ladendetektiven gegenüber aggressiv, als diese ihn auf seine Tat ansprachen und auch die alarmierten Polizeibeamten wurden von dem 42-Jährigen beleidigt. Auf die Durchsuchung seiner Taschen reagierte der Mann körperlich aggressiv und musste schließlich fixiert werden. Da sich sein Zustand aufgrund des kurz zuvor konsumierten Alkohols verschlechterte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.

