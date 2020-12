Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher flüchten ohne Beute

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagnachmittag, 17.12.2020, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Gunststraße ein - Zeugen gesucht.

Die Einbrecher stiegen zwischen 13:00 Uhr und 19:20 Uhr über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus, nahe der Lange Straße, verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume. Sie öffneten verschiedene Schränke und Vitrinen und verließen das Haus ohne Diebesgut über die Terrassentür. Anschließend flüchteten sie über das Nachbargrundstück in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch, 09.12.2020, stiegen Einbrecher in ein Haus in unmittelbarer Nachbarschaft ein und stahlen Schmuck.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4787621

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

