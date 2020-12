Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzt Gartentisch

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwoch, 09.12.2020, benutzte ein Dieb einen Tisch als Einstiegshilfe in ein Mehrfamilienhaus an der Gunsstraße.

Zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr betrat ein Einbrecher zunächst einen eingezäunten Garten eines Grundstücks in Nähe der Einmündung Lange Straße. Auf der Terrasse nahm er sich einen vorhandenen Gartentisch, um leichter durch ein Fenster in eine Wohnung an der Gebäuderückseite einzusteigen.

Bei der Suche nach Wertsachen stieß der Unbekannte in der Wohnung auf Gold-, Silber- und Modeschmuck. Bei dem gestohlenen Schmuck handelt es sich unter anderem um zwei goldene Halsketten, zwei Goldringe und ein goldenes Armband. Der Einbrecher verschwand zudem mit einem Schmuckkästchen aus Leder.

Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

