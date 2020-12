Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Lehrerzimmer

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagmorgen, 07.12.2020, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Schule in der Josefstraße gemeldet. Die Täter konnten unerkannt mit dem Diebesgut flüchten.

Gegen 07:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Schule den Einbruch ins Gebäude und meldete dieses der Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Tatort auf. Über ein aufgehebeltes Fenster hatten sich die Täter Zugang verschafft und das Lehrerzimmer sowie das Rektorat nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen Elektronikartikel.

Der Tatzeitraum kann auf den 04.12.2020, 21:00 Uhr, und den 07.12.2020, 06:50 Uhr, eingegrenzt werden.

Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 16: 0521/545-0.

