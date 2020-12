Polizei Bielefeld

POL-BI: Dooring-Unfall: Fahrzeugführer gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Donnerstag, 03.12.2020, wurde eine 15-jährige Radfahrerin in einen Dooring-Unfall auf der Salzufler Straße, Höhe Gustav-Bastert-Straße, verwickelt. Als ein Unbekannter die Fahrertür seines Transporters öffnete kollidierte das Mädchen leicht mit der Tür.

Gegen 16:30 Uhr befuhr die Bielefelderin die Salzufler Straße in Fahrtrichtung Kusenweg. Als sie an einem halb auf dem Radweg parkenden Transporter vorbeifahren wollte, öffnete der Insasse die Fahrertür, wodurch die Radfahrerin leicht mit der Tür kollidierte. Der Insasse half der gestürzten 15-Jährigen auf und erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden. Unter Schock stehend äußerte sie, keine Schmerzen zu haben und setzte ihre Fahrt mit dem Fahrrad fort. Etwas später wurde das Mädchen jedoch von ihrem Vater zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, da sie schließlich Schmerzen verspürte.

Der Unfallverursacher wies sich gegenüber dem Mädchen nicht aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Das Mädchen beschrieb den Mann als Schwarzen mit kurzen Haaren, der gebrochen deutsch sprach.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Unfallhergang oder Unfallverursacher beim Verkehrskommissariat 1: 0521/545-0.

